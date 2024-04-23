Регоператор разъяснил, как сказывается задолженность потребителей на работе всей системы обращения с ТКО

12:03, 23 апреля 2024, ПАИ

Филиал ООО «Экопром» разъяснил, как сказывается задолженность потребителей на работе всей системы обращения с ТКО, сообщается в группе регоператора в соцсети «ВКонтакте».

На данный момент задолженность потребителей перед регоператором составляет около 430 млн рублей, 400 из которых – задолженность населения, ещё 30 – задолженность юридических лиц.

«Оплата услуги потребителями – это гарантия бесперебойной деятельности всей системы в сфере обращения с ТКО, в том числе содержание спецтехники (её ремонт и покупка запчастей), оплата услуг мусоросортировок, содержание полигонов, приобретение контейнеров и другое», – написали в «Экопроме».

При этом ежемесячное недополучение средств оказывает серьёзное влияние на осуществление деятельности. «Задолженность регоператору – это задолженность всем звеньям цепи, осуществляющим деятельность в сфере обращения с ТКО. Своевременная оплата услуги является основой её предоставления!» – подчеркнули в «Экопроме».

Прежде всего недополученные средства за оказание услуги «Обращение с ТКО» – причина, о которой в первую очередь необходимо говорить на всех уровнях власти, чтобы исключить неблагоприятные последствия в виде мусорных коллапсов.

Реклама. ООО «Экопром». ИНН 5263049020. Erid: LjN8JtEpZ.