Вишни зацвели в Невеле

11:05, 23 апреля 2024, ПАИ

Вишни зацвели в Невеле, пишет районная газета «Невельский вестник».

«Невзирая на холод, в Невеле цветут вишни», – отметили в газете.

Плодовые деревья внезапно расцвели прямо у проезжей части на улице Комсомольской.

Ранее сообщалось, что магнолии зацвели в Печорах.