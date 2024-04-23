Вишни зацвели в Невеле
Вишни зацвели в Невеле, пишет районная газета «Невельский вестник».
«Невзирая на холод, в Невеле цветут вишни», – отметили в газете.
Плодовые деревья внезапно расцвели прямо у проезжей части на улице Комсомольской.
Ранее сообщалось, что магнолии зацвели в Печорах.
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