Магнолии зацвели в Печорах

18:25, 18 апреля 2024, ПАИ

Магнолии зацвели у пруда на улице Юрьевской в Печорах. Фото в редакцию газеты «Печорская правда» прислала подписчица.

Территория была благоустроена в рамках подготовки к 550-летию Псково-Печерского монастыря.

Ранее сообщалось, что псковские грибники вёдрами собирают сморчки. На смену саркосцифе алой, которую в народе ещё называют бабушкиными ушками или эльфовой чашей, пришли другие весенние грибы – сморчки.