Магнолии зацвели в Печорах
Магнолии зацвели у пруда на улице Юрьевской в Печорах. Фото в редакцию газеты «Печорская правда» прислала подписчица.
Территория была благоустроена в рамках подготовки к 550-летию Псково-Печерского монастыря.
Ранее сообщалось, что псковские грибники вёдрами собирают сморчки. На смену саркосцифе алой, которую в народе ещё называют бабушкиными ушками или эльфовой чашей, пришли другие весенние грибы – сморчки.
Участники экологического фестиваля «Чистый город» очистили набережную Милёвки в Пскове от мусора
Дорожники выполняют устройство верхнего слоя асфальта в деревне Черняковицы Псковского района
Ряд автодорог перекроют в Печорском муниципальном округе в конце апреля для подготовки к четвёртому этапу чемпионата России по ралли
Итоги российско-белорусской олимпиады «Наш Пушкин. «И столетие мы лелеем...» подвели в Пскове