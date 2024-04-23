Псковские пенсионеры могут принять участие в конкурсе по изучению компьютерной грамотности
Начался 10-й Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо интернету — 2024». К участию в конкурсе приглашаются пенсионеры и граждане старшего возраста (50+), обучившиеся работе на компьютере и в интернете как самостоятельно, так и окончившие специализированные курсы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Конкурс проводится Социальным фондом России и ПАО «Ростелеком», также содействие в организации оказывает Координационный центр реализации национальных интересов по развитию компьютерной и интернет-грамотности граждан старшего поколения. По итогам конкурса будет составлен рейтинг самых активных регионов — участников конкурса.
Номинации конкурса: «Мои интернет-достижения»; «Моя общественная интернет-инициатива»; «Я — интернет-звезда»; «Семейная интернет-история»; спецноминация для преподавателей — «Мои авторские разработки».
Конкурсные работы будут приниматься до 4 октября, а итоги планируется подвести в декабре. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте «Азбука интернета» в разделе «Конкурс» и далее пункт «Заявка на участие», приложив свою конкурсную работу в соответствии с номинациями конкурса и две своих фотографии.
За 9 лет с 2015 года участниками конкурса стали более 35 тысяч пенсионеров из 79 регионов России. Более 227 участников стали победителями и призерами конкурса.
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