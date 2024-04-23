В Дно демонтировали звезду с Вечного огня для реставрации
Звезду демонтировали с Вечного огня в Дно для реставрации, сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин в своём Telegram-канале.
Звезду демонтировали сегодня, 23 апреля, по инициативе администрации Дно. Несколько дней она будет находиться на реставрации.
«К 9 мая звезда в обновлённом виде вернётся в городской сквер», – заверил глава муниципалитета.
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