В Дно демонтировали звезду с Вечного огня для реставрации

11:29, 23 апреля 2024, ПАИ

Звезду демонтировали с Вечного огня в Дно для реставрации, сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин в своём Telegram-канале.

Звезду демонтировали сегодня, 23 апреля, по инициативе администрации Дно. Несколько дней она будет находиться на реставрации.

«К 9 мая звезда в обновлённом виде вернётся в городской сквер», – заверил глава муниципалитета.