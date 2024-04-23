Как подать заявку на первый в 2024 году сезон грантового конкурса Росмолодёжи для физлиц

11:37, 23 апреля 2024, ПАИ

Как подать заявку на первый в 2024 году сезон грантового конкурса Росмолодёжи для физических лиц, рассказали ПАИ в пресс-службе агентства.

Принять участие в конкурсе может молодёжь от 14 до 35 лет включительно. Участник может подать только одну заявку в одной из 18 номинаций. Максимальный возможный размер гранта для воплощения социальной идеи – миллион рублей. Подать заявку можно до 12:00 30 апреля. Подробности о проведении конкурса можно узнать здесь.

Узнать о всех конкурсах Росмолодёжи можно на официальной странице грантовых конкурсов. В путеводителе по грантовому модулю можно прочитать, как создать проект, пройти верификацию и подать заявку, а в методических рекомендациях – найти критерии для социальных проектов, а также узнать о том, как выбрать номинацию и заполнить каждый раздел проектной формы.