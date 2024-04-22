Пскович устроил свалку строительного мусора в лесу: принято решение установить видеокамеру

11:09, 23 апреля 2024, ПАИ

Житель Пскова устроил свалку строительного мусора в лесу у деревни Ветошка в Псковском районе. Как сообщили ПАИ в администрации муниципалитета, мусор мужчина выгрузил из своего грузового автомобиля.

На место происшествия пришлось вызывать сотрудников ОМВД России по Псковскому району. Составлен протокол об административном правонарушении, материалы переданы в Псковскую природоохранную межрайонную прокуратуру.

В администрации района отметили, что на протяжении последних лет в этом месте постоянно образовывались несанкционированные свалки, на уборку которых потрачены значительные средства из бюджета администрации сельского поселения.

Для предупреждения подобных фактов принято решение об установке видеокамер в местах, где периодически возникают несанкционированные свалки.

«Для вывоза крупногабаритного и строительного мусора есть специализированные организации, такого рода ТКО складируются в специально отведенных местах! Берегите природу!» – обратились в администрации к жителям района.