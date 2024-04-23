ФК «Псков» сыграет в Кубке регионов среди мужских команд

11:33, 23 апреля 2024, ПАИ

Футбольный клуб «Псков» принимает участие в межрегиональных соревнованиях по футболу среди мужских команд «Кубок регионов». Турнир стартовал сегодня, 23 апреля, в Великом Новгороде. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».

В соревнованиях принимают участие действующие чемпионы своих областей и республик из Ленинградской, Новгородской, Мурманской, Псковской и Вологодской областей, а также Карелии. К ним присоединится прошлогодний чемпион – «ГУОР-Карелия». Восьмым участником соревнований станет новгородская спортшкола «Электрон».

Команды разбили на две группы по четыре команды. Победители групп встретятся между собой в финале, а вторые места сыграют за бронзу.

В группе с псковскими футболистами сыграют спортшкола «Электрон», «ГУОР-Карелия» и ФК «Череповец».

Отметим, что победитель этих соревнований может выступить в финальном этапе Кубка регионов, который пройдёт в Саранске с 15 по 29 июля.

Первый матч псковичи проведут сегодня против спортшколы «Электрон». Начало в 16:00.

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