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Спорт

ФК «Псков» сыграет в Кубке регионов среди мужских команд

Футбольный клуб «Псков» принимает участие в межрегиональных соревнованиях по футболу среди мужских команд «Кубок регионов». Турнир стартовал сегодня, 23 апреля, в Великом Новгороде. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».

ФК «Псков» сыграет в Кубке регионов среди мужских команд. Фото: пресс-служба ФК «Псков»

В соревнованиях принимают участие действующие чемпионы своих областей и республик из Ленинградской, Новгородской, Мурманской, Псковской и Вологодской областей, а также Карелии. К ним присоединится прошлогодний чемпион – «ГУОР-Карелия». Восьмым участником соревнований станет новгородская спортшкола «Электрон».

Команды разбили на две группы по четыре команды. Победители групп встретятся между собой в финале, а вторые места сыграют за бронзу.

В группе с псковскими футболистами сыграют спортшкола «Электрон», «ГУОР-Карелия» и ФК «Череповец».

Отметим, что победитель этих соревнований может выступить в финальном этапе Кубка регионов, который пройдёт в Саранске с 15 по 29 июля.

Первый матч псковичи проведут сегодня против спортшколы «Электрон». Начало в 16:00.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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