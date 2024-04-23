У Святогорского монастыря в Пушкинских Горах временно закроют движение транспорта
В связи с ремонтом ограды вокруг Свято-Успенского Святогорского монастыря в Пушкинских Горах с 9:00 28 апреля до 21:00 29 апреля движение по Пушкиногорскому шоссе будет закрыто. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству.
Объезд будет открыт по автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Объезд вокруг Святогорского монастыря», а также по улицам Почтовой, Заозерной, Михайлова, Восточной.
Дополнительную информацию можно получить в администрации Пушкиногорского района: 8 (81146) 2-13-37.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
23 апреля 2024
Сергей Грахов: Экотехнопарк в Палкинском районе обеспечит сортировку всего объёма отходов в регионе
23 апреля 2024
Регоператор разъяснил, как сказывается задолженность потребителей на работе всей системы обращения с ТКО