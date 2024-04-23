У Святогорского монастыря в Пушкинских Горах временно закроют движение транспорта

11:44, 23 апреля 2024, ПАИ

В связи с ремонтом ограды вокруг Свято-Успенского Святогорского монастыря в Пушкинских Горах с 9:00 28 апреля до 21:00 29 апреля движение по Пушкиногорскому шоссе будет закрыто. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Объезд будет открыт по автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Объезд вокруг Святогорского монастыря», а также по улицам Почтовой, Заозерной, Михайлова, Восточной.

Дополнительную информацию можно получить в администрации Пушкиногорского района: 8 (81146) 2-13-37.