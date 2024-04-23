Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области в девять раз выросло количество населённых пунктов, где оказывается услуга по вывозу ТКО

С начала реализации экологической реформы в Псковской области услуга по вывозу мусора охватила в девять раз больше населённых пунктов, чем это было прежде, – 2 700 (97 %) против 303 на старте. Об этом в ходе парламентского часа, посвящённого вопросам утилизации ТКО на территории Псковской области, рассказал депутатам председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, передаёт корреспондент ПАИ.

Сергей Грахов выступает на сессии областного Собрания. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В 2024 году в территориальной схеме обращения с отходами задействовано 15 объектов размещения, 12 из которых включены в госреестр.

На территории региона имеется два объекта для сортировки и обработки ТКО: в деревне Котово Псковского района (мощность 80 000 тонн/год) и в деревне Бабки Великолукского района (мощность 40 000 тонн/год).

В собственности ООО «Экопром» находятся порядка 100 единиц спецтехники МАЗ, КамАЗ, Mitsubishi, Hino Motors, Isuzu.

Общий контейнерный парк составляет порядка 18 000 единиц, из которых 13 000 – контейнеры для населения и 5000 – для юрлиц. Более 13 000 контейнеров для ТКО принадлежат ООО «Экопром».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 апреля 2024

Сергей Грахов: Экотехнопарк в Палкинском районе обеспечит сортировку всего объёма отходов в регионе
23 апреля 2024

Концерт органной музыки состоится в Пскове
23 апреля 2024

Регоператор разъяснил, как сказывается задолженность потребителей на работе всей системы обращения с ТКО
23 апреля 2024

Осталась неделя до завершения голосования по выбору новых объектов благоустройства
23 апреля 2024

Ремесленная ярмарка откроется в Пскове 30 апреля
23 апреля 2024

У Святогорского монастыря в Пушкинских Горах временно закроют движение транспорта
23 апреля 2024

В Дно демонтировали звезду с Вечного огня для реставрации
23 апреля 2024

Появление новых мошеннических схем обсуждают в медиацентре ПАИ

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...