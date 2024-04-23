В Псковской области в девять раз выросло количество населённых пунктов, где оказывается услуга по вывозу ТКО

11:50, 23 апреля 2024, ПАИ

С начала реализации экологической реформы в Псковской области услуга по вывозу мусора охватила в девять раз больше населённых пунктов, чем это было прежде, – 2 700 (97 %) против 303 на старте. Об этом в ходе парламентского часа, посвящённого вопросам утилизации ТКО на территории Псковской области, рассказал депутатам председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, передаёт корреспондент ПАИ.

В 2024 году в территориальной схеме обращения с отходами задействовано 15 объектов размещения, 12 из которых включены в госреестр.

На территории региона имеется два объекта для сортировки и обработки ТКО: в деревне Котово Псковского района (мощность 80 000 тонн/год) и в деревне Бабки Великолукского района (мощность 40 000 тонн/год).

В собственности ООО «Экопром» находятся порядка 100 единиц спецтехники МАЗ, КамАЗ, Mitsubishi, Hino Motors, Isuzu.

Общий контейнерный парк составляет порядка 18 000 единиц, из которых 13 000 – контейнеры для населения и 5000 – для юрлиц. Более 13 000 контейнеров для ТКО принадлежат ООО «Экопром».