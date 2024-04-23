Подведены итоги шахматного турнира «Псковская весна»

12:15, 23 апреля 2024, ПАИ

Подведены итоги турнира по классическим шахматам «Псковская весна», который завершился в Пскове 21 апреля. Об этом ПАИ сообщили в шахматном клубе «Анлим».

Победителем соревнований с абсолютным результатом в девять очков из девяти возможных стал Николай Никитин. Серебро турнира досталось Ивану Черненко. Замкнул тройку лидеров Владислав Дружинин.

В индивидуальных номинациях лучшим среди шахматных ветеранов стал Александр Побережский. Первое место среди девушек и четвёртое в общем зачёте заняла Анастасия Филиппова. Среди юниоров первым стал Максим Иванов.

Также организаторы отметили победителей и призёров среди спортсменов в рамках рейтинговых групп. Ими стали Николай Богорев, Татьяна Шемонаева, Кристина Стельмашёнок и Александр Баранов.

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