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Сергей Грахов: Экотехнопарк в Палкинском районе обеспечит сортировку всего объёма отходов в регионе

Экотехнопарк в Палкинском районе обеспечит сортировку всего объёма отходов (250 тысяч тонн/год), утилизацию 50 % отходов (компостирование 16,47 %, альтернативное топливо RDF 20,76 %, отбор вторичных материальных ресурсов 17,03 % и их захоронение (не более 50 %). Об этом сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов на 32-й сессии областного Собрания сегодня, 23 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

Сергей Грахов выступает на сессии областного Собрания. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Договор на выполнение строительно-монтажных работ со сроком исполнения 31 декабря 2024 года заключён между ООО «Псковэкострой» и ООО «Экоцифра» 12 сентября 2023 года. Цена контракта – 4 млрд 80 млн 384 тысячи 685,54 рубля.

На объекте выполнены работы по устройству подъездной дороги, расчистке древесно-кустарниковой растительности на территории административно-хозяйственной зоны, водопонижению на площадке строительства; выполняются работы по устройству ограждения территории комплекса, разработке котлована и устройству фундаментов корпуса сортировки, снятию природно-растительного слоя и вертикальной планировке территории, разработке котлована административно-бытового корпуса.

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