Сергей Грахов: Комитет по строительству и ЖКХ оперативно реагирует на все обращения по поводу проблем с вывозом ТКО
Комитет по строительству и ЖКХ Псковской области оперативно реагирует на все обращения по поводу проблем с вывозом ТКО, с регоператором ежедневно осуществляется связь. Об этом заявил председатель профильного комитета Сергей Грахов на 32-й сессии областного Собрания сегодня, 23 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.
По его словам, в случае вопиющих ситуаций подключаются правоохранительные органы, которые штрафуют регоператора.
Кроме того, проводится работа с региональным комитетом по надзору, который также выставляет регоператору штрафы, уточнил Сергей Грахов.
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