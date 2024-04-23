Сергей Грахов: Комитет по строительству и ЖКХ оперативно реагирует на все обращения по поводу проблем с вывозом ТКО

12:36, 23 апреля 2024, ПАИ

Комитет по строительству и ЖКХ Псковской области оперативно реагирует на все обращения по поводу проблем с вывозом ТКО, с регоператором ежедневно осуществляется связь. Об этом заявил председатель профильного комитета Сергей Грахов на 32-й сессии областного Собрания сегодня, 23 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

По его словам, в случае вопиющих ситуаций подключаются правоохранительные органы, которые штрафуют регоператора.

Кроме того, проводится работа с региональным комитетом по надзору, который также выставляет регоператору штрафы, уточнил Сергей Грахов.