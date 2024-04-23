Как в Пскове убирают улицы

12:41, 23 апреля 2024, ПАИ

О том, каким образом осуществляется уборка улиц в Пскове, выяснил телеканал «Первый Псковский».

Уборкой уличной дорожной сети и городских территорий занимаются две подрядные организации. В Пскове жители могут ежедневно встретить вакуумные подметательные уборочные машины – таких в городе более 10. Их особенность состоит в том, что весь мусор они забирают в себя, при этом увлажняя пространство. Вместе с ними в городе работают и большие пылесосы, которые обслуживают проезжую часть.

В то же время на улицах Пскова работают и специалисты подрядных организаций. «Мы занимаемся уборкой Завеличья и Запсковья. В течение суток у нас задействовано около 25 человек в ручной уборке и около 15 единиц техники. При ручной уборке мы в основном используем грабли и лопаты. Наши сотрудники убирают проезжую часть от скопившейся за зимний период грязи и пыли, убирают зелёные зоны от веток, бытового мусора», – рассказал представитель одной из компаний Тимур Газиев.

Специалисты работают круглогодично в две смены. В ночное время они убирают остановки, очищают урны и те дороги, которые днём обработать нельзя.

За уборку придомовых территорий же отвечают управляющие компании, объяснила и. о. начальника управления городского хозяйства Пскова Дарья Дмитриева. «То, что касается придомовой территории, – это, конечно, часть общего имущества собственников многоквартирного домов, и в зависимости от межевания уборка этих территорий относится к компетенциям управляющих компаний», – подчеркнула она.

Если же управляйки пренебрегают обязанностями, псковичи могут обратиться с жалобой в УГХ Пскова по телефонам 29-15-13 либо 29-14-97.