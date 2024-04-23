Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковское областное Собрание рекомендовало заменить регоператора по обращению с ТКО

Проработать вопрос о замене регионального оператора по обращению с ТКО рекомендовало Псковское областное Собрание депутатов правительству Псковской области по итогам парламентского часа. Об этом с 32-й сессии регионального парламента сообщает корреспондент ПАИ.

Парламентский час по вопросу «Об обращении с твёрдыми коммунальными отходами на территории Псковской области». Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В рамках парламентского часа депутаты озвучили жалобы жителей региона на работу регоператора по обращению с ТКО. Часть депутатов предложила серьёзнее наказывать регоператора, увеличив штрафы.

В свою очередь председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов предложил включить в проект постановления рекомендацию правительству региона о проработке вопроса о замене регоператора по обращению с ТКО.

«Косметическими мерами не отделаться, нужны меры кардинальные», – подчеркнул спикер областного Собрания.

Депутатский корпус поддержал предложение спикера областного Собрания.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 апреля 2024

Алексей Севастьянов и Андрей Козлов войдут в попечительский совет регионального фонда капремонта
23 апреля 2024

Псковские депутаты поддержали введение беззаявительного установления выплаты ветеранам СВО
23 апреля 2024

Объявлен отбор кандидатов на вакантное место представителя общественности в коллегии судей Псковской области
23 апреля 2024

В Псковской области расширены меры поддержки многодетных семей
23 апреля 2024

Семь представителей в Общественную палату Псковской области избрали депутаты Собрания
23 апреля 2024

Заболеваемость ОРВИ в Псковской области не выросла за неделю
23 апреля 2024

Александр Котов прокомментировал рекомендацию областного Собрания о замене регоператора по обращению с ТКО
23 апреля 2024

Познакомиться с военными историями семей могут жители Псковской области в игре «Наша Победа»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...