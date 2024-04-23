Псковское областное Собрание рекомендовало заменить регоператора по обращению с ТКО

12:54, 23 апреля 2024, ПАИ

Проработать вопрос о замене регионального оператора по обращению с ТКО рекомендовало Псковское областное Собрание депутатов правительству Псковской области по итогам парламентского часа. Об этом с 32-й сессии регионального парламента сообщает корреспондент ПАИ.

В рамках парламентского часа депутаты озвучили жалобы жителей региона на работу регоператора по обращению с ТКО. Часть депутатов предложила серьёзнее наказывать регоператора, увеличив штрафы.

В свою очередь председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов предложил включить в проект постановления рекомендацию правительству региона о проработке вопроса о замене регоператора по обращению с ТКО.

«Косметическими мерами не отделаться, нужны меры кардинальные», – подчеркнул спикер областного Собрания.

Депутатский корпус поддержал предложение спикера областного Собрания.