Одну из региональных наград переименовали в Псковской области
В закон «О наградах Псковской области» внесены изменения, касающиеся наименования региональной медали Александра Невского, – с момента вступления в силу нормативного правового акта награда будет называться медаль «Александр Невский с дружиной». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.
Корректировка названия выполнена в связи с новыми требованиями положения о государственных наградах РФ, которые не допускают учреждение или изготовление органами государственной власти субъектов РФ знаков, имеющих схожее название с государственными наградами Российской Федерации.
Награда Псковской области – медаль Александра Невского имеет схожее название с государственной наградой Российской Федерации – орденом Александра Невского.
Напомним, региональная медаль учреждена в честь празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. По указу губернатора ею награждаются граждане РФ за особый вклад в возрождение исторического наследия Псковской области, духовное, нравственное и патриотическое воспитание, развитие экономики, науки, образования, культуры, спорта, здравоохранения, волонтёрства и других общественно значимых сфер деятельности на территории региона.
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