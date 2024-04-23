Одну из региональных наград переименовали в Псковской области

13:05, 23 апреля 2024, ПАИ

В закон «О наградах Псковской области» внесены изменения, касающиеся наименования региональной медали Александра Невского, – с момента вступления в силу нормативного правового акта награда будет называться медаль «Александр Невский с дружиной». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Корректировка названия выполнена в связи с новыми требованиями положения о государственных наградах РФ, которые не допускают учреждение или изготовление органами государственной власти субъектов РФ знаков, имеющих схожее название с государственными наградами Российской Федерации.

Награда Псковской области – медаль Александра Невского имеет схожее название с государственной наградой Российской Федерации – орденом Александра Невского.

Напомним, региональная медаль учреждена в честь празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. По указу губернатора ею награждаются граждане РФ за особый вклад в возрождение исторического наследия Псковской области, духовное, нравственное и патриотическое воспитание, развитие экономики, науки, образования, культуры, спорта, здравоохранения, волонтёрства и других общественно значимых сфер деятельности на территории региона.