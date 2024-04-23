Познакомиться с военными историями семей могут жители Псковской области в игре «Наша Победа»

13:15, 23 апреля 2024, ПАИ

В преддверии 9 Мая жители Псковской области могут принять участие в интеллектуальной онлайн-игре «Наша Победа». Регистрация на мероприятие открыта на сайте игра-нашапобеда.рф. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Для жителей Северо-Западного федерального округа игра пройдет 8 мая в 15:00.

Она будет посвящена историям семей, столкнувшихся с жестокостью немецко-фашистских оккупантов в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Участники игры узнают биографии смелых и сильных духом людей, сражавшихся за Родину и ковавших Победу в тылу, истории людей, которых война разлучила на долгих 4 года, и тех, кто смог найти друг друга даже в пылу сражений.

В онлайн-игре «Наша Победа» можно принять участие в индивидуальном формате. Участники, используя собственные знания, логику и сообразительность, будут отвечать на вопросы ведущего. Для получения призового места необходимо дать как можно больше правильных ответов, отправив их быстрее соперников из других федеральных округов или стран.

Принять участие в игре может любой житель России в возрасте от 14 лет, а также иностранные граждане и соотечественники, проживающие за рубежом.

В рамках игры будет определено 40 победителей из Российской Федерации и 10 победителей среди участников, проживающих за рубежом. Всем обладателям призового места будут отправлены призы от организаторов игры.

Историческая онлайн-игра «Наша Победа» проводится в рамках реализации проекта «Международная историко-просветительская акция «Диктант Победы».