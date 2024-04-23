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Политика

Александр Котов прокомментировал рекомендацию областного Собрания о замене регоператора по обращению с ТКО

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов прокомментировал журналистам рекомендацию областному правительству о проработке вопроса о замене регионального оператора по обращению с ТКО, которая была дана сегодня по итогам парламентского часа на 32-й сессии.

Александр Котов прокомментировал рекомендацию областного Собрания о замене регоператора по обращению с ТКО. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

По его словам, все возможные меры, которые сегодня были реализованы в отношении регоператора за ненадлежащее выполнение обязательств по соглашению, уже исчерпали себя и не привели к желаемому результату. «Остаётся только самая кардинальная», – уверен спикер Собрания Александр Котов.

«Я буквально несколько примеров могу привести – количество обращений граждан, связанных с неудовлетворительным сбором, вывозом и утилизацией ТКО, растёт, причём зачастую такие обращения остаются без должного внимания со стороны регоператора: это отвратительное состояние на площадках сбора отходов, в отвратительном состоянии контейнеры, которые находятся в собственности у оператора, не хочу сказать, что все, но многие. С учётом того, что на протяжении длительного времени серьёзных попыток по улучшению ситуации не предпринимается, на наш взгляд, остаётся только самая кардинальная мера. Прошло без малого пять лет, и мы желаемого результата так и не увидели», – заключил председатель областного Собрания.

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