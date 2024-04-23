Водитель пострадал в ДТП у автовокзала в Пскове
Водитель пострадал в результате ДТП у автовокзала в Пскове, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Столкновение автомобилей Volvo и Lada Granta произошло у дома № 24 на улице Вокзальной в Пскове.
В результате ДТП пострадал водитель Lada. Его госпитализировали в медучреждение.
На месте работают медицина катастроф, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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