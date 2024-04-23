Водитель пострадал в ДТП у автовокзала в Пскове

14:00, 23 апреля 2024, ПАИ

Водитель пострадал в результате ДТП у автовокзала в Пскове, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Столкновение автомобилей Volvo и Lada Granta произошло у дома № 24 на улице Вокзальной в Пскове.

В результате ДТП пострадал водитель Lada. Его госпитализировали в медучреждение.

На месте работают медицина катастроф, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.