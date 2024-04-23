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Объявлен отбор кандидатов на вакантное место представителя общественности в коллегии судей Псковской области

В связи с досрочным прекращением полномочий представителя общественности в квалификационной коллегии судей Псковской области Александра Лазарева объявлен отбор кандидатов на вакантное место. Соответствующее постановление принято на 32-й сессии областного Собрания депутатов, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Объявлен отбор кандидатов на вакантное место представителя общественности в коллегии судей Псковской области. Фото: ПАИ

Предложения по кандидатурам вносятся по решению общего собрания работников организаций и общественных объединений, зарегистрированных на территории региона.

Представителями общественности в квалификационной коллегии судей могут быть граждане России, достигшие 35 лет и имеющие высшее юридическое образование. Ограничениями являются наличие судимости, государственная или муниципальная служба, руководящая должность в организации любой формы собственности, а также работа нотариусом или адвокатом.

В соответствии с требованиями регионального законодательства в состав коллегии должно входить семь представителей общественности. Срок полномочий – четыре года. Действующие представители общественности были избраны в 2021 году.

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