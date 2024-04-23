Псковские депутаты поддержали введение беззаявительного установления выплаты ветеранам СВО

14:29, 23 апреля 2024, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания приняли постановление о поддержке проекта федерального закона, уточняющего механизм установления ветеранам боевых действий ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Группа парламентариев, в числе которых первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, предлагает обеспечить беззаявительный порядок установления ежемесячной денежной выплаты ветеранам боевых действий из числа военнослужащих, а также лиц, принимавших участие в специальной военной операции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Сегодня для получения выплаты ветеран боевых действий должен написать соответствующее заявление – если такого заявления нет, выплата не начисляется, несмотря на полученный статус и право на ЕДВ.

Вместе с тем, как отмечают авторы законодательной инициативы, значительное число ветеранов боевых действий, имеющих право на получение ЕДВ, в настоящее время принимают участие в специальной военной операции, в связи с чем не могут направить заявление о предоставлении выплаты в Фонд социального и пенсионного страхования РФ.

Новый механизм даст возможность установления ЕДВ ветеранам боевых действий из числа военнослужащих и иных лиц, принимавших участие в специальной военной операции, в беззаявительном порядке со дня признания гражданина ветераном боевых действий.

Подготовленные поправки в федеральный закон «О ветеранах» одобрены Правительством РФ и включены Госдумой в план весенней сессии.