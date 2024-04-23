Псковского футболиста вызвали в юношескую сборную России

14:41, 23 апреля 2024, ПАИ

Псковского футболиста, воспитанника школы «Стрела», Ивана Возрастова вызвали на учебно-тренировочный сбор юношеской сборной России до 16 лет. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Стрела».

На сборах национальная команда начала подготовку к турниру развития УЕФА, который пройдёт в Волгограде.

Сборная проведёт матчи против Ганы, Казахстана и Сербии. Игры запланированы на 24, 26 и 28 апреля.

Отметим, что Иван Возрастов представляет спортшколу «Зенит», где играет на позиции нападающего.

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