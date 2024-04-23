Образование «в цифре»: В Пскове эксперты обсуждают цифровые технологии в образовательном процессе

15:34, 23 апреля 2024, ПАИ

Около 100 экспертов собрал Всероссийский форум «Российские цифровые технологии в образовании», который начал свою работу в Пскове. В течение трёх дней его участников ждут секционные заседания, творческие площадки, мастер-классы, а также тематические выставки.

На благо обучения

Активной и плодотворной работы участникам форума пожелал заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин, отметив, что сегодня «цифровые технологии стали одним из драйверов развития страны».

В Псковской области все массовые социально значимые услуги реализуются в электронном виде, а система «Цифровое образование Псковской области» одной из первых была интегрирована с ФГИС «Моя школа», которая представляет собой единую платформу данных для учителя, ученика и родителя. «Цифровая система в сфере образования, разработанная псковскими специалистами, успешно внедряется в других субъектах, в том числе и в новых регионах России», – подчеркнул заместитель губернатора.

Надежду на то, что в рамках форума его участники обменяются лучшими практиками в области цифровизации образования, выразил в своём видеообращении заместитель министра цифрового развития и связи России Олег Качанов. «Со своей стороны мы расскажем, как будем совершенствовать ФГИС «Моя школа», внедрять и развивать эту систему, как будем усиливать с точки зрения цифровой стандартизации возможности регионов. Надеюсь, дискуссии будут предметными и приведут к определённому результату», – заключил он.

Большая работа по цифровизации образования уже была проведена за прошедшие годы. В этом году Минпросвещения РФ завершает свой проект по поставке техники в регионы. За это время больше половины школ России получили новое оборудование: ноутбуки, проекторы, видеостены. «Всё это было поставлено для того, чтобы показать учителям те возможности, которые существуют в образовательном процессе», – отметил начальник департамента цифровой трансформации Минпросвещения Андрей Горобец.

Следующая, по его словам, задача – сделать так, чтобы программное обеспечение функционировало с использованием этого оборудования и с использованием сетей передачи данных.

Идёт работа над созданием региональных витрин данных. Много внимания будет уделено контенту, его верификации. На экспертизу было подано порядка 800 с лишним элементов контента, и к 1 сентября станут известны её результаты.

В этом году будет проведена большая работа по внедрению новых технологий, в том числе искусственного интеллекта. По стране идёт обучение учителей его возможностям. Для этого расширяется линейка курсов.

«Мы должны помочь учителю разбираться во всех этих новых технологиях, чтобы максимально сократить его нагрузку, которую он испытывает», – призвал участников форума Горобец.

Не пользователь, но партнёр

О своих цифровых сервисах в образовательной среде рассказали специалисты из разных регионов. Начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов обратил внимание на тот факт, что Псковская область является одним из пионеров цифровизации образования, которая началась в начале 2000-х. В регионе работает прекрасный региональный центр информационных технологий. А региональная платформа, по его словам, если и не является одним из флагманов, то в пятёрку лучших точно входит. «А получилось так потому, что на этапе создания всего этого у нас не было никакого другого выхода, как только использовать открытые исходные коды, – пояснил он. – Благодаря этому сейчас, когда взят курс на импортозамещение, мы выглядим конкурентоспособными. У нас уже мультиплатформенность изначальная, у нас уже поддерживается российская операционная система, ну и ядро создавалось таким образом, чтобы можно было в дальнейшем спокойно её модернизировать без серьёзных изменений».

Псковская область в этом направлении тесно работает с компанией «Базальт СПО», которая выпускает целую линейку ОС «Альт». Именно на этой операционной системе построен проект «Цифровое образование Псковской области».

«Базальт СПО» с регионом работает уже несколько лет, а в прошлом году между областью и компанией было подписано соглашение, в рамках которого последняя безвозмездно поставила 16 000 лицензий для использования в школах. На технологиях «Альт» в регионе построена РГИ, запущено облако «Образование» на серверах ЦОС.

«Для нас важно, что Псковская область – это не просто пользователь, а сильный партнёр, –отметил председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов. – Тут работают специалисты очень высокого класса, которые отлично в вопросе разбираются и строят интересные и грамотные системы на базе нашей операционки».

Псковская область, по словам Алексея Смирнова, взяла на себя основные задачи поддержки систем «Альт» в образовании. Специалисты самостоятельно создали СПО-клиента для мониторинга использования всего оборудования. Причём создан он под свободной лицензией, что позволяет широко использовать его и в других регионах.

Говоря о значимости операционной системы, председатель совета директоров компании отмечает, что «если мы не поставим отечественную операционную систему, то сложно будет говорить об использовании отечественного софта». «Более того, если мы хотим в перспективе использовать отечественные процессоры, то у нас нет альтернативы, кроме как использовать отечественные операционные системы», – заметил он.

По его словам, отечественные информационные системы используются сейчас намного шире, чем можно подумать. Только в прошлом году ОС «Альт» была установлена более чем на 440 000 компьютеров крупных компаний. Операционная система удобна тем, что работает не только с процессорами «Интел», но и с «Эльбрус», «Байкал-Т1», процессор YADRO Power 8 и 9 и рядом других. «Если речь зайдёт о переходе на отечественные аппаратные платформы, то мы к этому готовы», – заверил спикер.

Выстроить взаимодействие

Работа форума продлится ещё два дня. Специалисты принимают в нём участие как очно, так и онлайн. «У нас нет открытой трансляции, потому что обсуждаются рабочие вопросы, но любой специалист, пройдя авторизацию с помощью «Госуслуг», с помощь ЕСИА получает доступ к трансляции», – рассказал директор ГБУ Псковской области «Региональный центр информационных технологий» Алексей Драгунов.

На первой же пленарной сессии, по его словам, были затронуты вопросы по тем региональным госсистемам, которые функционируют в каждом субъекте России. «Коллеги рассказали о тех проблемах, которые есть при организации взаимодействия этих систем с системами федерального уровня, – отметил он. – К сожалению, далеко не все они позволяют регионам чётко информационно с ними взаимодействовать. Ну, например, система «Билет в будущее» не позволяет нам пока получать данные для анализа её использования в регионах, может, в ближайшее время это решится».

Задача форума – погрузить специалистов в проблематику государственной итоговой аттестации, системы профессионального образования, системы дополнительного и общего образования. «Это в некотором смысле исполнение того поручения, что дал президент России Владимир Путин, когда сказал о необходимости интеграции между всеми уровнями системы образования», – отметил Драгунов.

Ещё один важный момент – в рамках форума обсудят проблематику тех новых задач, которые были поставлены главой государства. В частности, это новые нацпроекты «Экономика данных» и «Кадры». «Основная работа ещё впереди. Думаю, будут какие-то новые интересные открытия, о которых мы ещё услышим», – предположил Алексей Драгунов.

Организаторы форума – комитет по образованию Псковской области и ГБУ ПО «Региональный центр информационных технологий» (РЦИТ) при участии Министерства просвещения РФ, Минцифры России, Рособрнадзора.