Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковичи стали призёрами турнира по лёгкой атлетике в Ленинградской области

Псковичи, воспитанники центра «Юность», стали призёрами турнира по лёгкой атлетике памяти первого директора Сланцевской спортшколы Льва Березина. Соревнования прошли в Сланцах 20 апреля. Об этом ПАИ сообщили в центре «Юность».

  • Псковичи стали призёрами турнира по лёгкой атлетике в Ленинградской области
    Фото: центр «Юность»
  • Псковичи стали призёрами турнира по лёгкой атлетике в Ленинградской области
    Фото: центр «Юность»
  • Псковичи стали призёрами турнира по лёгкой атлетике в Ленинградской области
    Фото: центр «Юность»
  • Псковичи стали призёрами турнира по лёгкой атлетике в Ленинградской области
    Фото: центр «Юность»
  • Псковичи стали призёрами турнира по лёгкой атлетике в Ленинградской области
    Фото: центр «Юность»

За награды стартов боролись 270 спортсменов, среди которых 41 воспитанник центра «Юность». Десять псковичей стали победителями соревнований, а 17 – призёрами.

Отметим, что победителем состязаний в трёх дисциплинах стал Илья Звоников, в двух – Николай Брыльков.

Подготовкой легкоатлетов занимались Вера Яковлева, Ирина Нестерова, Родион Крылов и Дмитрий Михайлов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 апреля 2024

Псковичи стали призёрами турнира по лёгкой атлетике в Ленинградской области
23 апреля 2024

Псковского футболиста вызвали в юношескую сборную России
23 апреля 2024

Пскович принимает участие во всероссийских соревнованиях по гребле
23 апреля 2024

Псковичи вышли в финал международного турнира по волейболу
23 апреля 2024

Подведены итоги шахматного турнира «Псковская весна»
23 апреля 2024

ФК «Псков» сыграет в Кубке регионов среди мужских команд
22 апреля 2024

Эксперт рассказал об истории псковского боксёрского турнира «Малиновый звон»
22 апреля 2024

Международная встреча воздухоплавателей может пройти без зрителей

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...