Псковичи стали призёрами турнира по лёгкой атлетике в Ленинградской области

15:01, 23 апреля 2024, ПАИ

Псковичи, воспитанники центра «Юность», стали призёрами турнира по лёгкой атлетике памяти первого директора Сланцевской спортшколы Льва Березина. Соревнования прошли в Сланцах 20 апреля. Об этом ПАИ сообщили в центре «Юность».



Фото: центр «Юность»



Фото: центр «Юность»



Фото: центр «Юность»



Фото: центр «Юность»



Фото: центр «Юность»









За награды стартов боролись 270 спортсменов, среди которых 41 воспитанник центра «Юность». Десять псковичей стали победителями соревнований, а 17 – призёрами.

Отметим, что победителем состязаний в трёх дисциплинах стал Илья Звоников, в двух – Николай Брыльков.

Подготовкой легкоатлетов занимались Вера Яковлева, Ирина Нестерова, Родион Крылов и Дмитрий Михайлов.

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