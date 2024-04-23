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Иностранец заплатит 50 тысяч рублей за попытку дать взятку таможеннику в Пыталовском районе

Иностранный гражданин заплатит 50 тысяч рублей за попытку дать взятку псковскому таможеннику, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Иностранец заплатит 50 тысяч рублей за попытку дать взятку таможеннику в Пыталовском районе. Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Суд установил, что в январе текущего года мужчина пытался передать заместителю начальника таможенного поста Псковской таможни 20 тысяч рублей. Иностранец рассчитывал таким образом беспрепятственно проехать на грузовом автомобиле через таможенную границу.

Однако сотрудники Псковской таможни пресекли действия мужчины.

Пыталовский районный суд признал иностранца виновным по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей с конфискацией суммы взятки в доход государства.

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