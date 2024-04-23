Достижения псковских кудоистов обсуждают в медиацентре ПАИ

16:01, 23 апреля 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая достижениям псковских кудоистов на всероссийских соревнованиях, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 23 апреля.

Как прошли всероссийские соревнования в регионе, с какими результатами выступили псковичи, что ждёт спортсменов дальше?

Об этом рассказывает руководитель федерации кудо СЗФО России, председатель Псковского областного отделения, судья всероссийской категории Илья Кучеров и бронзовый призёр всероссийского фестиваля Ульяна Кучерова.