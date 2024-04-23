Более десяти золотых наград завоевали псковичи в турнире по кикбоксингу в Петербурге

15:43, 23 апреля 2024, ПАИ

11 золотых наград выиграли псковичи, воспитанники спортшколы «Мастер», на четвёртом этапе Кубка Центра развития единоборств по кикбоксингу в дисциплинах «фулл-контакт» и «лайт-контакт». Состязания прошли в Санкт-Петербурге 21 апреля, сообщили ПАИ в спортшколе «Мастер».

Псковичи смогли завоевать 11 золотых, пять серебряных и три бронзовые награды.

По итогам четырёх этапов кубка в общекомандном зачёте воспитанники спортшколы «Мастер» занимают первое место из 35 команд.

Тренируются кикбоксёры под руководством Ивана Жаворонкова.

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