«Михайловское» возобновляет приём посетителей после трёхнедельного закрытия

15:48, 23 апреля 2024, ПАИ

Государственный музей-заповедник «Михайловское» с 24 апреля возобновляет приём посетителей после трёхнедельного санитарного периода, сообщили ПАИ в пресс-службе музея-заповедника.

Как рассказали в учреждении, экскурсионная служба музея уже получила большое число заявок от желающих приехать в музей в предпраздничные и праздничные дни конца апреля – начала мая. В связи с этим в «Михайловском» было принято решение о переходе в режим так называемого высокого сезона – без выходных и по графику продлённого рабочего дня по субботам – раньше обычного, уже с предстоящего воскресенья. Помимо этого, 28–30 апреля рабочее время всех мемориальных усадеб, «Пушкинской деревни», Центра музейных творческих программ и выставочного зала «Музейная почта» в деревне Бугрово также будет продлено до 20:00.

Помимо основных и тематических экскурсий гости Пушкинского заповедника в конце апреля и в начале мая смогут посетить самые разные музейные программы: от реконструкции молодёжных посиделок-игрищ «РасСказки о Пушкине» и конной прогулки по старой лесной дороге до поэтического вечера в выставочном зале «Льнохранилище» в усадьбе поэта. Полный перечень познавательно-развлекательных предложений для посетителей Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» на последние дни апреля – начало мая можно найти на официальном сайте учреждения в разделе «Календарь событий → Апрель → Майские праздники в Пушкинском заповеднике». Афиша содержит в себе и полезную информацию о всех событиях: место проведения, числа и часы начала сеансов, возрастные рекомендации и прочее.