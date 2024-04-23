Опубликован режим работы Псковского музея-заповедника в майские выходные

16:50, 23 апреля 2024, ПАИ

Изменения внесены в режим работы Псковского музея-заповедника с 27 апреля по 9 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Так, 27 апреля является рабочим днём на всех объектах.

29 апреля – выходной день в музее-усадьбе М. П. Мусоргского.

30 апреля все музейные объекты, кроме ансамбля Псковского кремля, Покровской башни, Варлаамовского угла, работают до 18:00. Вход в Псковский кремль открыт до 20:00.

С 28 апреля по 9 мая с 10:00 до 20:00 будут работать Власьевская башня, Плоская башня, Варлаамовская башня, Высокая башня, Покровская башня.

1 мая на объектах музея установлен следующий режим работы:

– информационный центр Псковского кремля – 9:00–18:00;

– Приказная палата, Варлаамовский угол, Покровская башня, Музей истории города Печоры – 10:00–18:00;

– экскурсионная служба музея, главное здание, Картинная галерея, Поганкины палаты, Палаты у Сокольей башни, Мирожский монастырь, Двор Постникова, музей-квартира В. И. Ленина, музей-квартира Ю. П. Спегальского – 10:30–18:00;

– музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова, музей-усадьба С. В. Ковалевской – 10:00–17:00;

– музей-усадьба М. П. Мусоргского – 9:30–17:00.

2 мая – выходной день в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря.

3 мая – выходной день в главном здании, Картинной галерее, Поганикных палатах, Палатах у Сокольей башни, Дворе Постникова, музее-квартире В. И. Ленина, музее-квартире Ю. П. Спегальского, музее истории города Печоры.

5 мая – выходной день в Музее-усадьбе С. В. Ковалевской.

9 мая на объектах музея установлен следующий режим работы:

– информационный центр Псковского кремля – 9:00–18:00;

– Приказная палата, Варлаамовский угол, Покровская башня, Музей истории города Печоры – 10:00–18:00;

– экскурсионная служба музея, главное здание, Картинная галерея, Поганкины палаты, Палаты у Сокольей башни, Мирожский монастырь, Двор Постникова, музей-квартира В. И. Ленина, музей-квартира Ю. П. Спегальского – 10:30–18:00;

– музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова, музей-усадьба С. В. Ковалевской – 10:00–17:00;

– музей-усадьба М. П. Мусоргского – 9:30–17:00.