За оскорбление полицейского великолучанка заплатит штраф

17:13, 23 апреля 2024, ПАИ

Жительницу Великолукского района оштрафовали за оскорбление полицейского, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что 54-летняя женщина, находясь на улице возле своего дома, громко кричала и нецензурно высказалась в отношении сотрудника полиции, а также не реагировала на его замечания. На требование полицейского прекратить и проехать в дежурную часть для разбирательства женщина ответила отказом в нецензурной форме.

Суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.1. КоАП РФ, и назначил наказанию в виде административного штрафа.