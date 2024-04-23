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Происшествия

За оскорбление полицейского великолучанка заплатит штраф

Жительницу Великолукского района оштрафовали за оскорбление полицейского, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

За оскорбление полицейского великолучанка заплатит штраф. Фото: ПАИ

Суд установил, что 54-летняя женщина, находясь на улице возле своего дома, громко кричала и нецензурно высказалась в отношении сотрудника полиции, а также не реагировала на его замечания. На требование полицейского прекратить и проехать в дежурную часть для разбирательства женщина ответила отказом в нецензурной форме.

Суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.1. КоАП РФ, и назначил наказанию в виде административного штрафа.

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