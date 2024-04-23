Воспитанницы печорского спортивного клуба заняли второе место на всероссийском танцевальном чемпионате

17:10, 23 апреля 2024, ПАИ

Воспитанницы печорского спортивного клуба Lion Sport – команда Street cherry заняла второе призовое место на всероссийском танцевальном чемпионате Dance Factor в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

Команда выступила в категории «Дебют». Кроме того, ей удалось завоевать приз зрительских симпатий. Всего на чемпионате было представлено 197 номеров.

Педагог команды Street cherry – Дарина Ватчеева.