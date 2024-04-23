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Воспитанницы печорского спортивного клуба заняли второе место на всероссийском танцевальном чемпионате

Воспитанницы печорского спортивного клуба Lion Sport – команда Street cherry заняла второе призовое место на всероссийском танцевальном чемпионате Dance Factor в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

Воспитанницы печорского спортивного клуба заняти второе место на всероссийском танцевальном чемпионате. Фото здесь и далее: газета «Печорская правда»

Команда выступила в категории «Дебют». Кроме того, ей удалось завоевать приз зрительских симпатий. Всего на чемпионате было представлено 197 номеров.

Педагог команды Street cherry – Дарина Ватчеева.

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