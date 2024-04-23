30 апреля в Пскове состоится экскурсия «Районы, кварталы» от музейного квартала до Покровки

17:36, 23 апреля 2024, ПАИ

30 апреля в Пскове состоится сборная экскурсия «Районы, кварталы» от музейного квартала до Покровки, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Во время путешествия у вас будет уникальная возможность пройти по нестандартному маршруту и открыть для себя интересные факты о древнем городе, – обещают в музее. – Участники экскурсии прогуляются по исторической части Пскова от музейного квартала до Покровской башни, узнают, как знакомые всем места назывались несколько лет назад и с именами каких известных личностей они связаны, полюбуются 500-летними храмами. В программу включено посещение Покровской башни».

Сбор 30 апреля в 16:00 в фойе главного здания музея (улица Некрасова, 7). Обязательна предварительная запись по телефону (8 8112) 66-33-11.