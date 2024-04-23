Глава Дновского района перевёз через разлившуюся реку продукты жителям деревни

18:11, 23 апреля 2024, ПАИ

Глава Дновского района Михаил Шауркин на лодке переправился через разлившуюся реку и передал жителям деревни Вилошки продукты. Об этом пишет газета «Дновец».

Вчера вечером, 22 апреля, главе Дновского района Михаилу Шауркину позвонил житель деревни Вилошки Иван Иванов с сообщением о том, что в деревне разлилась река Дубёнка и затопила единственную переправу. Из-за этого жители деревни не могут перебраться на берег к продуктовой автолавке.

Михаил Шауркин переправился через разлившуюся реку и передал необходимые жителям Вилошек продукты. Сейчас в деревне проживают трое человек, они передали благодарность главе и назвали это настоящим мужским поступком.