Глава Дновского района перевёз через разлившуюся реку продукты жителям деревни
Глава Дновского района Михаил Шауркин на лодке переправился через разлившуюся реку и передал жителям деревни Вилошки продукты. Об этом пишет газета «Дновец».
Вчера вечером, 22 апреля, главе Дновского района Михаилу Шауркину позвонил житель деревни Вилошки Иван Иванов с сообщением о том, что в деревне разлилась река Дубёнка и затопила единственную переправу. Из-за этого жители деревни не могут перебраться на берег к продуктовой автолавке.
Михаил Шауркин переправился через разлившуюся реку и передал необходимые жителям Вилошек продукты. Сейчас в деревне проживают трое человек, они передали благодарность главе и назвали это настоящим мужским поступком.
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