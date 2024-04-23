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Общество

Произведения Толстого, Достоевского и Булгакова стали самыми читаемыми у заключённых в Псковской области

В рамках проведения мероприятий, посвященных Всемирному дню книг, который ежегодно отмечается 23 апреля, в УФСИН России по Псковской области составили рейтинг самых популярных изданий, которые востребованы в библиотеках подведомственных учреждений. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Произведения Толстого, Достоевского и Булгакова стали самыми читаемыми у заключённых в Псковской области. Фото: УФСИН России по Псковской области

В местах лишения свободы действует 6 полноценных библиотек: в каждой ИК, СИЗО и ИЦ-1. Также читательские уголки оборудованы на участке ИЦ-1 в Невеле и УФИЦ при ИК-6 в Красногородском районе. В распоряжении осужденных имеется более 20 тысяч книг от художественной литературы, относящейся к классическим произведениям, до духовной, юридической и научно-познавательной литературы.

Топ-5 возглавили Лев Толстой «Война и мир», Федор Достоевский «Преступление и наказание», Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита», Александр Солженицын «В круге первом» и «Архипелаг ГУЛАГ», Эрих Мария Ремарк «Три товарища». Также среди читателей-осуждённых популярностью пользуются творения Александра Дюма «Три мушкетера» и «Граф Монте-Кристо», Виктора Гюго «Собор Парижской богоматери» и братьев Стругацких «Пикник на обочине».

Отметим, свободное от работы и учебы время осужденные зачастую посвящают чтению книг. В условиях лишения свободы именно это занятие не только работает на воспитание личности, но и просто поддерживает тех, кто нуждается в духовной пище.

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