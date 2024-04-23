Школа вожатского мастерства стартовала в Пскове

18:36, 23 апреля 2024, ПАИ

Профессиональное обучение в школе вожатского мастерства началось на площадке ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Слушатели посетили вступительную лекцию про Российские студенческие отряды, познакомились с тем, что такое портфолио и отрядное мероприятие, а также вместе со своими кураторами смогли разработать и презентовать методические наработки.

«Наши ученики, мы верим в вас и надеемся, что все вы закончите школу и будете с нами долгие летние месяцы!» – отметили бойцы педагогического отряда ПсковГУ «Наставник».

Напомним, Псковский государственный университет благодаря грантовой поддержке Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» реализует три образовательные программы профессионального обучения: «Вожатый», «Младшая медсестра», «Секретарь-администратор». Слушателями программ станут более ста студентов вуза.