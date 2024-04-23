Круглый стол «Открытый диалог государства и бизнеса» прошёл в отделении Банка России в Пскове

19:19, 23 апреля 2024, ПАИ

Круглый стол «Открытый диалог государства и бизнеса» прошёл на площадке отделения Банка России в Пскове сегодня, 23 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Фонде инвестиционного развития Псковской области.

К участникам мероприятия, среди которых были региональные деловые объединения, институты развития, предприниматели и инвесторы, реализующие проекты на территории региона, с приветственным словом обратились председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев и исполняющий обязанности управляющего псковским отделением Банка России Валерий Фролов.

Псковские бизнесмены ознакомились с новыми цифровыми инструментами и возможностями. Представители Банка России рассказали о возможностях для бизнеса, которые предоставляет система быстрых платежей (СБП), а также как оценить собственные возможности и перспективы выхода на биржу, какой поддержкой со стороны государства можно для этого воспользоваться.

Возможности получения поддержки со стороны центра «Мой бизнес» озвучила руководитель Анастасия Иванова.

Екатерина Ершова, руководитель регионального Фонда инвестразвития, рассказала о новых возможностях для инвесторов, преимуществах сопровождения Фондом инвестразвития проектов, в том числе в новом формате CRM-системы «Зелёный коридор», о механизмах финансирования инвестпроектов и успешных практиках.

«Наша работа направлена на создание максимального комфорта для инвестора, чтобы работа над его проектом кипела вне зависимости от того, в какой точке земного шара он сейчас находится», – подытожила спикер.