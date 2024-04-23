Подавляющее большинство участников публичных слушаний поддержали преобразование Гдовского района в муниципальный округ
Подавляющее большинство участников публичных слушаний поддержали инициативу преобразовать Гдовский район в муниципальный округ, передаёт корреспондент ПАИ.
Участники встречи обсудили инициативу объединения сельских и городского поселений, входящих в состав Гдовского района, в муниципальное образование «Гдовский муниципальный округ Псковской области».
В завершение слушаний по итогам прямого открытого голосования большинством голосов (40 человек) из числа присутствовавших граждан было рекомендовано проект одобрить и принять. Против проекта проголосовало 14 человек, один воздержался.
Напомним, что в Псковской области уже создано восемь муниципальных округов: Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский.
Подавляющее большинство участников публичных слушаний поддержали преобразование Гдовского района в муниципальный округ
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