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Общество

Подавляющее большинство участников публичных слушаний поддержали преобразование Гдовского района в муниципальный округ

Подавляющее большинство участников публичных слушаний поддержали инициативу преобразовать Гдовский район в муниципальный округ, передаёт корреспондент ПАИ.

Подавляющее большинство участников публичных слушаний поддержали преобразование Гдовского района в муниципальный округ. Фото: очевидцы

Участники встречи обсудили инициативу объединения сельских и городского поселений, входящих в состав Гдовского района, в муниципальное образование «Гдовский муниципальный округ Псковской области».

В завершение слушаний по итогам прямого открытого голосования большинством голосов (40 человек) из числа присутствовавших граждан было рекомендовано проект одобрить и принять. Против проекта проголосовало 14 человек, один воздержался.

Напомним, что в Псковской области уже создано восемь муниципальных округов: Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский.

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