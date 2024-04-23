Митрополит Арсений передал в дар Бельско-Устьенскому дому-интернату умное логопедическое зеркало
Митрополит Псковский и Порховский Арсений посетил Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области «Бельско-Устьенский дом-интернат» сегодня, 23 апреля. Владыку встречали сотрудники и воспитанники дома-интерната. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.
В ходе визита митрополит Арсений передал в дар учреждению умное логопедическое зеркало с возможностью управления без дополнительной техники, призванное облегчить процесс постановки речи у детей с отклонениями в развитии. С просьбой о приобретении такого оборудования к митрополиту во время его предыдущего визита обратилась директор ГБУСО Елена Ващенко.
Руководство и воспитатели, в особенности педагоги-логопеды, выразили благодарность владыке Арсению за вклад в развитие воспитанников дома-интерната.
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Митрополит Арсений передал в дар Бельско-Устьенскому дому-интернату умное логопедическое зеркало
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