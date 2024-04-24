Владимир Кузь высказался по поводу публичных слушаний по вопросу преобразования Гдовского района в муниципальный округ

09:26, 24 апреля 2024, ПАИ

Как прошли публичные слушания по вопросу преобразования Гдовского района в муниципальный округ, рассказал корреспонденту ПАИ депутат Псковского областного Собрания по избирательному округу № 7 (Псковский и Гдовский районы) Владимир Кузь.

«Слушания были жаркими. Некоторая категория граждан не хотела слышать. Мы, как депутаты, постарались донесли до них ту информацию, которая соответствует действительности. Я считаю, что муниципальную реформу нужно проводить и Гдовский район должен обязательно в этом поучаствовать. Если депутаты всё-таки примут решение о преобразовании Гдовского района, тогда здесь будет происходить муниципальная реформа. Будут и выборы депутатов окружного Собрания, не будет больше волостей, будут территориальные органы управления. Соответственно, глава муниципального образования на конкурсной основе будет выбираться путём конкурсной комиссии, которая будет состоять из депутатов и представителей правительства Псковской области», – сказал Владимир Кузь.

Напомним, что подавляющее большинство участников публичных слушаний поддержало преобразование Гдовского района в муниципальный округ.