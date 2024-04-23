Межрегиональная «Вахта Памяти» открылась в Невельском районе

22:36, 23 апреля 2024, ПАИ

Более 100 поисковиков из различных регионов России собрались на территории Невельского района, где состоялось официальное открытие межрегиональной «Вахты Памяти». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя поискового объединения «Псковский рубеж» Кирилла Шляца.

Участники поисковой экспедиции начали раскопки на территории муниципалитета вблизи деревни Стрельниково, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточённые бои.

«Вахта Памяти» посвящена 80-й годовщине освобождения Псковской области от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие продлится до 4 мая.

В целом более ста человек приехало в Псковскую область, среди них — представители Пермского края, Удмуртии, Башкортостана, Москвы, Санкт-Петербурга.