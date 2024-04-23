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Общество

Бизнес-омбудсмен Псковской области озвучил итоги правозащитной деятельности в 2023 году

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылёв представил депутатам Псковского облсобрания краткую версию доклада, традиционно обобщив обращения предпринимателей и выделив системные вопросы. Об этом ПАИ сообщил омбудсмен.

Накануне с презентацией о результатах работы в 2023 году бизнес-омбудсмен выступил в рамках заседания комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию под председательством Андрея Козлова.

«В 2023 году сформировалось пять категорий системных обращений, среди которых обращения, связанные с проблемами размещения НТО, с проверочными мероприятиями контрольно-надзорных органов, с взаимодействием с налоговыми органами, споры по земельным вопросам и проблемы взаимодействия с естественными монополиями», – озвучил Аркадий Мурылев.

В 2023 году уполномоченным области традиционно была проведена оценка влияния контрольно-надзорной деятельности на субъекты малого и среднего предпринимательства в регионе. Так, в прошлом году восемь ведомств провели в отношении предпринимателей 3 176 проверочных мероприятий. Для сравнения: в 2022 году их число составляло 1 628. По итогам проверок в 2023 году контрольно-надзорными органами вынесено 627 постановлений о назначении административного наказания в отношении предпринимателей региона.

Также в рамках своего выступления Аркадий Мурылёв озвучил результаты общероссийского мониторинга состояния бизнеса в России среди предпринимателей. Согласно проведённому в Псковской области опросу, у 17 % уже наблюдается стабильный рост, почти у 84 % – более или менее стабильное состояние, вместе с тем имеются 24 %, у кого плохое положение бизнеса. Только 17 % респондентов серьёзно затронули санкции, а 27,6 % нашли новые рынки в России.

По итогам выступления доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей Псковской области единогласно согласован и принят к сведению депутатами Псковского областного Собрания.

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