В Острове в гимназии была торжественно открыта «Парта Героя»

23:32, 23 апреля 2024, ПАИ

В островской гимназии прошло торжественное открытие «Парты Героя» в честь выпускников, погибших в ходе выполнения специальной военной операции на территории Луганской и Донецкой народных республик и Украины. Об этом пишет районная газета «Островские вести».

В торжественном мероприятии приняли участие представители администрации Островского района, управления образования, молодёжных общественных организаций, а также родные и близкие выпускников-героев. Это событие посвящено тем, кто совершил подвиг и отдал жизнь за свою Родину, – выпускникам гимназии, погибшим при исполнении воинского долга на территории проведения СВО: Игорю Иванову, Александру Тимофееву, Александру Лучникову и Михаилу Брылю.

Участникам церемонии рассказали о погибших российских бойцах: о их детстве, юности, семье, службе и трагической гибели.

Открыла торжественное мероприятие директор гимназии Лариса Петрикова, которая проинформировала присутствующих о том, что сегодняшнее событие проходит в рамках всероссийского проекта «Парта Героя».

Глава Островского района Дмитрий Быстров выразил родственникам погибших соболезнования и пожелал всем присутствующим здоровья и мирного неба над головой.

«На примере этих людей, настоящих героев будут воспитываться следующие поколения. Благодаря их достойному примеру будет строиться наше общее будущее. Светлая память павшим воинам!» – сказал он.

Право открыть парту памяти, на которой размещены фотографии героев и информация об их жизни и заслугах, было предоставлено вдовам Александра Тимофеева и Игоря Иванова.

В заключение официальной части воспитанники детских творческих объединений представили гостям музыкальную программу. На сцене прозвучали патриотические песни и стихи.