Об урожае грибов судили по сегодняшней погоде
Антип Водогон наступил по народному календарю, пишет calend.ru.
Считалось, что в этот день происходит пик половодья. Вода разливается широко – можно ждать хорошего урожая, а невскрывшийся лёд был предвестником плохого плодородия земли и неблагополучного лета.
Наблюдали крестьяне и за погодой: дождь на Антипа – к обилию грибов в лесу, а заморозки – к хорошему урожаю груздей.
Кроме того, этот день считался неблагоприятным для посадок, поэтому крестьяне никогда не проводили полевые работы. А ещё считалось, что именно на Антипа медведь выходит из берлоги.
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