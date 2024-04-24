Мобильные приложения в России стали более защищёнными

07:26, 24 апреля 2024, ПАИ

Уязвимость российских мобильных приложений сократилась на треть за год, сообщает «Известия» со ссылкой на исследование.

При проведении исследования анализировалась уязвимость нескольких основных категорий: сетевое взаимодействие, хранение ключей и сертификатов, конфигурация приложений и использование криптографии. У атакующего не было доступа к исходному коду.

В 2022 году у 83 % мобильных сервисов были выявлены серьёзные проблемы, а в 2023 году показатель снизился до 56 %. Всего было проверено 1,8 тысячи приложений и обнаружено 25,8 тысячи уязвимостей разного уровня критичности, большинство из которых пришлось на приложения для развлечений, образования, бизнеса и объявлений.

Некоторые уязвимости «устаревают» из-за усиления разработчиками операционных систем: даже если в приложении осталась уязвимость, ею невозможно воспользоваться в новых ОС, отмечают эксперты.