Квинтет духовых инструментов Псковского колледжа искусств выступил в Картинной галерее
«Картинки с выставки» композитора Модеста Мусоргского исполнил квинтет духовых инструментов преподавателей, студентов и выпускников Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова в Картинной галерее Псковского музея-заповедника, сообщили ПАИ в пресс-службе учебной организации.
Выступление было дополнением к рассказу искусствоведа о работах выдающегося мариниста Ивана Айвазовского, представленных в залах Картинной галереи. Специально для тематической экскурсии из фондов музея были выставлены две работы художника, которые сейчас не экспонируются.
Квинтет духовых инструментов Псковского колледжа искусств выступил в Картинной галерее
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