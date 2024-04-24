Квинтет духовых инструментов Псковского колледжа искусств выступил в Картинной галерее

07:48, 24 апреля 2024, ПАИ

«Картинки с выставки» композитора Модеста Мусоргского исполнил квинтет духовых инструментов преподавателей, студентов и выпускников Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова в Картинной галерее Псковского музея-заповедника, сообщили ПАИ в пресс-службе учебной организации.

Выступление было дополнением к рассказу искусствоведа о работах выдающегося мариниста Ивана Айвазовского, представленных в залах Картинной галереи. Специально для тематической экскурсии из фондов музея были выставлены две работы художника, которые сейчас не экспонируются.