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Культура

Квинтет духовых инструментов Псковского колледжа искусств выступил в Картинной галерее

«Картинки с выставки» композитора Модеста Мусоргского исполнил квинтет духовых инструментов преподавателей, студентов и выпускников Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова в Картинной галерее Псковского музея-заповедника, сообщили ПАИ в пресс-службе учебной организации.

Квинтет духовых инструментов Псковского колледжа искусств выступил в картинной галерее. Фото: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Выступление было дополнением к рассказу искусствоведа о работах выдающегося мариниста Ивана Айвазовского, представленных в залах Картинной галереи. Специально для тематической экскурсии из фондов музея были выставлены две работы художника, которые сейчас не экспонируются.

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