Российским авиакомпаниям предписали высаживать людей при духоте в самолёте

08:40, 24 апреля 2024, ПАИ

Авиакомпаниям в России рекомендовали высаживать людей при высокой температуре в салоне самолёта, сообщает «Известия» со ссылкой на Ространснадзор.

В российском законодательстве отсутствуют требования к температуре воздуха на борту воздушного судна, поэтому глава Госавианадзора Владимир Ковальский предписал пользоваться действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями на транспорте, утвержденными главным государственным санитарным врачом России, согласно которым температура воздуха в пассажирской кабине воздушного судна должна быть в пределах 20–25 градусов.

Ространснадзор также попросил перевозчиков исключить посадку пассажиров в самолёты, температура воздуха в которых превышает допустимые значения. В случае если после посадки невозможно поддерживать такую температуру по каким-либо причинам, следует незамедлительно высадить людей в терминал аэропорта.