Родители псковских выпускников рассказали, куда планируют поступать их дети

08:54, 24 апреля 2024, ПАИ

Родители псковских выпускников рассказали, куда планируют поступать их дети, сообщает SuperJob.

29 % псковских одиннадцатиклассников планируют поступать на IT-направления, 13 % выберут инженерные специальности, 9 % – профессии в области фундаментальной или прикладной науки, 8 % поступят на педагогов и ещё 7 % – на врачей.

Псковичи, планирующие поступить в колледжи, тоже чаще делают выбор в пользу IT-специальностей (25 %). Ещё 13 % планируют выбрать педагогическое направление 12 % – медицинское, 8 % будут учиться на рабочих и мастеров в строительстве или производстве и 4 % – на дизайнеров.