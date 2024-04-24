Родители псковских выпускников рассказали, куда планируют поступать их дети
Родители псковских выпускников рассказали, куда планируют поступать их дети, сообщает SuperJob.
29 % псковских одиннадцатиклассников планируют поступать на IT-направления, 13 % выберут инженерные специальности, 9 % – профессии в области фундаментальной или прикладной науки, 8 % поступят на педагогов и ещё 7 % – на врачей.
Псковичи, планирующие поступить в колледжи, тоже чаще делают выбор в пользу IT-специальностей (25 %). Ещё 13 % планируют выбрать педагогическое направление 12 % – медицинское, 8 % будут учиться на рабочих и мастеров в строительстве или производстве и 4 % – на дизайнеров.
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