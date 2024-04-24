Арт-медиация пройдёт в Картинной галерее Псковского музея

10:23, 24 апреля 2024, ПАИ

29 апреля в 11:30 в Картинной галерее Псковского музея состоится сборная экскурсия с элементами арт-медиации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

«Это будет нестандартная экскурсия. Рассказчиком сможет выступить каждый. Гид-медиатор предложит участникам темы для обсуждения, и каждый сможет поделиться своими впечатлениями и мыслями о полотнах галереи. Произведение в глазах смотрящего каждый раз оживает заново и играет новыми красками. Предлагаем вам ощутить ауру настоящего искусства и войти в диалог с произведениями картинной галереи», - отметили организаторы.

Сбор экскурсантов - в фойе главного здания Псковского музея (ул. Некрасова, 7)

Телефон для записи 8 8112 66 33 11.