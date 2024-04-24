Публикуем памятку по профилактике холеры

11:11, 24 апреля 2024, ПАИ

Холера – это опасная инфекционная болезнь с выраженным поражением желудочно-кишечного тракта (диарея, рвота), встречающаяся только у людей. Её вызывают холерные вибрионы, которые хорошо сохраняются в воде, некоторых продуктах питания без достаточной термической обработки (рыба, раки, креветки, другие морепродукты, молоко и молочные продукты). При отсутствии лечения может за несколько часов приводить к смерти. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Основные признаки заболевания:

С момента заражения до появления первых признаков заболевания может проходить от 2-10 часов до пяти суток.

Различают лёгкое течение холеры, при которой жидкий стул и рвота могут быть однократными. Самочувствие удовлетворительное. Жалобы на сухость во рту и повышенную жажду.

Для среднетяжёлого течения холеры характерно острое начало с появлением обильного стула, иногда может предшествовать рвота. Стул становится всё более частым от 15–20 раз в сутки, постепенно теряет каловый характер и приобретает вид «рисового отвара» (может быть желтоватым, коричневым с красноватым оттенком, вида «мясных помоев»). Диарея не сопровождается болями в животе. Иногда могут быть умеренные боли в области пупка, дискомфорт, урчание в животе. Вскоре к диарее присоединяется обильная рвота без тошноты. Нарастает обезвоживание организма, появляются судороги отдельных групп мышц, жалобы больных на сухость во рту, жажду, недомогание, слабость, повышенной температуры нет.

Тяжёлое течение холеры характеризуется выраженной степенью обезвоживания. У больных частый обильный водянистый стул, рвота, выраженные судороги мышц. Больные жалуются на выраженную слабость, неутолимую жажду.

Как можно заразиться?

К заражению холерой восприимчивы все люди, независимо от возраста и пола.

Заболеть можно:

при использовании для питья и других нужд необеззараженной воды открытого водоёма;

при купании в открытом водоёме и заглатывании воды;

при употреблении в пищу слабосолёной рыбы домашнего изготовления, креветок, раков, крабов, морской капусты и других продуктов с недостаточной термической обработкой;

при употреблении в пищу овощей и фруктов, привезённых из неблагополучных по холере районов;

при работе на открытых водоёмах (водолазы, рыбаки), обслуживании канализационных и водопроводных сооружений;

при контакте с человеком, больным холерой (подозрительным на заболевание холерой) через предметы быта (посуда, полотенце, постельное белье и прочее);

при уходе за больным с острыми кишечными инфекциями;

при несоблюдении правил личной гигиены.

Странами, посещение которых повышает риск завоза инфекционных и паразитарных заболеваний, многие из которых не встречаются в Российской Федерации, считаются:

страны Юго-Восточной Азии (Бангладеш, Индия, Индонезия, Мальдивы, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка),

страны Западно-Тихоокеанского региона (Вьетнам, Камбоджа, Китай, Малайзия, Сингапур, Фиджи, Филиппины),

страны Евразии, Африки, Южной Америки.

Профилактика заболевания:

употребление только кипячёной или специально обработанной (бутилированной) питьевой воды;

термическая обработка пищи, соблюдение температурных режимов хранения пищи;

тщательное мытьё овощей и фруктов безопасной водой;

в поездках следует особое внимание уделять безопасности воды и пищевых продуктов, избегать питания с уличных лотков;

обеззараживание мест общего пользования;

соблюдение правил личной гигиены (тщательное мытьё рук, особенно перед едой и после посещения туалета, использование средств санитарии);

купание в водоёмах только в разрешённых для этого местах. При купании не допускать попадания воды в полость рта;

при выезде в страны, неблагополучные по холере, нельзя купаться в водоёмах;

при выезде в страны, неблагополучные по холере, рекомендуется вакцинация против холеры.

Важно!

При появлении симптомов нарушения работы желудочно-кишечного тракта (понос, рвота), особенно при возвращении из стран, где регистрировались случаи заболевания холерой, следует незамедлительно вызвать скорую помощь.