Милитари-бенд «Откуда звук» выступит в Новосокольниках
Милитари-бенд «Откуда звук» выступит в концертной программе в рамках патриотической акции «Воинский подвиг глазами детей» в Новосокольниках. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.
Школа-студия Аллы Духовой Todes покажет хореографические номера. Также в концертной программе – выступления солистов и творческих коллективов из Псковской области.
Напомним, что областная патриотическая акция «Воинский подвиг глазами детей» пройдёт 27 апреля в Новосокольниках.
В рамках акции состоятся торжественный митинг, спортивные состязания, мастер-класс по современной военной подготовке, сбор посылок и писем для военнослужащих, участвующих в СВО.
Отметим, что в 2024 году мероприятие приурочено к 80-летней годовщине подвига Героя Советского Союза Алии Молдагуловой.
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