Милитари-бенд «Откуда звук» выступит в Новосокольниках

11:58, 24 апреля 2024, ПАИ

Милитари-бенд «Откуда звук» выступит в концертной программе в рамках патриотической акции «Воинский подвиг глазами детей» в Новосокольниках. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Школа-студия Аллы Духовой Todes покажет хореографические номера. Также в концертной программе – выступления солистов и творческих коллективов из Псковской области.

Напомним, что областная патриотическая акция «Воинский подвиг глазами детей» пройдёт 27 апреля в Новосокольниках.

В рамках акции состоятся торжественный митинг, спортивные состязания, мастер-класс по современной военной подготовке, сбор посылок и писем для военнослужащих, участвующих в СВО.

Отметим, что в 2024 году мероприятие приурочено к 80-летней годовщине подвига Героя Советского Союза Алии Молдагуловой.